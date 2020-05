Election day a settembre? Si potrebbe votare il 13-14

Il Covid-19, tra le varie situazioni su cui ha messo becco c’è quella delle elezioni. I cittadini italiani, infatti, erano chiamati alle urne in primavera sia per il referendum costituzionale che per le elezioni regionali e per la scadenza di diverse amministrazioni comunali.

Nella nostra provincia ad esempio, erano chiamate al voto Fondi e Terracina. Il rinvio delle elezioni ormai è cosa certa, ma il punto è quando si tornerà alle urne. Mentre sono state parzialmente sospese le campagne elettorali, non si è spento il dibattito su quando chiamare i cittadini alle urne, sull’opportunità o meno di votare in estate, su quale sia il rischio di andare al voto ad inizio autunno e fino a quando è opportuno “sospendere” la democrazia in nome della sicurezza dei cittadini.

Pare sia del tutto infondata l’ipotesi di rinviare il voto addirittura alla primavera 2021. Difficile, sembra, anche l’idea di alcuni governatori delle Regioni che chiedevano al Governo un voto entro il mese di luglio.

Alla fine, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dai media nazionali, il Governo sembrerebbe orientato a portare gli italiani al voto entro settembre e per questo avrebbe chiesto il parere al comitato scientifico.

Tra i presunti consigli del Comitato elencati dai media, spiccano l’obbligo di mascherine e guanti e la questione delle date. Sarebbe stato consigliato di votare in due giorni per evitare assembramenti e file e di non andare oltre la metà di settembre con gli eventuali secondi turni che verrebbero celebrati entro la fine del mese, ben prima di quello che si teme possa essere come un periodo delicato tra ottobre e novembre per un possibile nuovo picco di Covid-19.

Ma non tutti sono d’accordo sull’ipotesi del voto intorno la metà del mese di settembre (si parla come date di domenica 13 e lunedì 14 settembre), poiché vorrebbe dire fare una campagna elettorale in piena estate, consegnando le liste a ridosso di ferragosto. Per ora rimangono ipotesi ma è molto probabile che, domenica più o domenica meno, a settembre si possa tornare al voto.