Assembramento presso CasaPound: la segnalazione – VIDEO

Nonostante le misure preventive volte al contrasto dei contagi da Covid-19, un nutrito numero di persone raccolte a pochissima distanza l’una dall’altra. Peraltro, da quanto è possibile vedere, tutte o quasi senza mascherine. Un presunto assembramento segnalatoci nella tarda serata di giovedì a Latina, nell’ambito di un incontro svoltosi presso la sede locale di CasaPound. Ed in parte immortalato attraverso due brevi video ripresi a mezzo smartphone, con le immagini che non lascerebbero spazio a troppe interpretazioni.

Nella giornata di venerdì, nel tentativo di circostanziare la segnalazione e confermarne o meno i dettagli, aggiungendo magari un ulteriore tassello a quanto pare ad ogni modo palese, abbiamo provato a chiedere conto della questione al responsabile locale del movimento, Marco Savastano, che però non ha risposto né telefonicamente, né tramite messaggio. Ed il perché è con tutta probabilità da attribuire a quanto reso noto proprio a stretto giro, sabato, dallo stesso leader, che attraverso un messaggio inviato a diverse testate giornalistiche locali ha dato notizia del proprio forfait dal movimento dell’ultradestra: “Comunico che ho lasciato CasaPound e la politica per motivi personali. Non mi assocerò ad altri partiti e movimenti“, ha scritto.

Un addio inaspettato, il suo. Per eventuali repliche o puntualizzazioni da parte dei diretti interessati, si attende dunque che sia esplicitato il nuovo referente della ‘tartaruga’ (questo, com’è noto ai più, il simbolo di CasaPound).

DI SEGUITO, LE IMMAGINI VIDEO