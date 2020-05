Scontro tra bici e scooter, ferita una donna

Scontro tra una bicicletta e uno scooter, ferita una donna di 55 anni. L’incidente si è verificato oggi intorno alle 18.30 su via Duca d’Aosta a Sabaudia. Secondo una prima ricostruzione della dinamica la bicicletta e lo scooter viaggiavano nella stessa direzione verso l’uscita della città quando per cause da accertare si sono scontrati. Non si esclude che uno dei due abbia cercato di svoltare mentre l’altro era in sorpasso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna presso l’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina e la Polizia locale di Sabaudia che ha provveduto ad effettuare gli accertamenti.