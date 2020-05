Regione Lazio, stanziati 1,5 milioni per le strutture agrituristiche

“È stato pubblicato sul BUR il bando, approvato nell’ambito del Piano per il turismo “Regione vicina”, che stanzia 1 milione e mezzo di euro per le strutture agrituristiche, che offrono ospitalitatà in alloggi, compresi gli agricampeggi, autorizzate e iscritte nell’elenco regionale del Lazio.

Le aziende interessate potranno partecipare accedendo, dalle ore 9 di domani alle ore 16 del 9 giugno, alla piattaforma https://www.regione.lazio.it/agriturismo.emergenzacovid19, compilando le domande esclusivamente attraverso la procedura telematica che semplifica i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione del sostegno. Il contributo previsto, sino a un massimo di 2.500 euro, è destinato alle strutture che sono state attive, in termini di offerta, alla data del 31 dicembre 2019.

È un primo passo importante, che rientra nel più ampio piano di sostegno e rilancio per il settore agrituristico e delle attività multifunzionali su cui siamo a lavoro con le nostre strutture amministrative, e ringrazio le Assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, e al Turismo, Giovanna Pugliese, per il preziosissimo lavoro svolto insieme. Sono stati e sono mesi durissimi, durante i quali il nostro primo impegno è stato, e continua a essere, l’ascolto di tutti e il trovare soluzioni immediate e concrete, sapendo che la strada è lunga ma ben consapevoli del lavoro che stiamo portando avanti, per non lasciare indietro nessuno”.

Lo dichiara in una nota l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.