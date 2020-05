Latina, riaperti i centri di raccolta e le isole ecologiche itineranti

“In merito alla recente riapertura dei Centri di Raccolta si ricorda che gli abiti usati devono essere conferiti esclusivamente presso i due Centri di Raccolta di Via Bassianese e di via Massaro, oppure in occasione delle Isole Ecologiche Itineranti organizzate da ABC Latina. Si ricorda che, nei mesi scorsi, i cassonetti abusivi sono stati rimossi dall’Amministrazione Comunale con l’ausilio di ABC, mettendo fine ad un traffico illecito che foraggiava il mercato nero degli indumenti usati.

Il servizio dei Centri di Raccolta fissi di Via Bassianese e di Via Massaro è attivo da lunedì 18 maggio. Al fine di evitare assembramenti e garantire il pieno rispetto delle normative anti-contagio in vigore, l’accesso al Centro di via Bassianese durante la settimana è scaglionato su diversi giorni secondo l’ordine alfabetico (iniziale cognome dell’intestatario dell’utenza domestica), come indicato di seguito:

LUNEDI’ – A,B,C

MARTEDI’ – D,E,F,G

MERCOLEDI’ – H,I,L,M

GIOVEDI’ – N,O,P,Q

VENERDI’ – R,S,T,U

SABATO – V,W,X,Y,Z

Gli orari e le modalità sono quelli già in vigore prima della temporanea sospensione.

Sabato 9 maggio 2020, è stato riattivato anche il servizio di conferimento dei rifiuti presso le Isole Ecologiche itineranti. Tutte le informazioni e il calendario completo del servizio sul sito www.abclatina.it

È possibile usufruire dei servizi solo se provvisti del documento d’identità o di relativa delega dell’intestatario dell’utenza (con fotocopia del documento) e della bolletta TARI.