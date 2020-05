Itri: riparte tutto il mercato settimanale. I dettagli

Con l’ordinanza numero 15, protocollo numero 7190 del 21 maggio 2020, il sindaco di Itri Antonio Fargiorgio ha disposto che a partire da venerdì 22 maggio 2020 riprenderà l’attività del mercato settimanale del venerdì in località Giovenco.

L’attività di vendita verrà effettuata osservando le prescrizioni e le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dall’ordinanza regionale Z00041 del 16.05.2020 in materia, e nel rispetto delle disposizioni nazionali emesse per l’emergenza da Covid-19.

“Riapriamo integralmente il mercato settimanale, un altro passo verso la ripresa della normalità”, il commento del primo cittadino. “Debbo ringraziare gli uffici che hanno predisposto tutto quanto necessario perché si realizzasse questo risultato, che era atteso da tanti cittadini. Raccomando a tutti, commercianti ed utenti, il rispetto delle norme dettate per garantire la salute e la sicurezza pubblica. Ai commercianti che fanno ritorno al nostro mercato settimanale va l’augurio di una positiva ripresa lavorativa”.

Sul sito istituzionale del Comune di Itri (all’indirizzo: http://www.comune.itri.lt.it/news/news_action.php…) è possibile consultare e scaricare l’ordinanza sindacale in oggetti, le linee guida per la riapertura delle attività emesse dalla Regione Lazio e la planimetria per il posizionamento dei banchi del mercato.