Hashish e bilancino, incensurato arrestato dai carabinieri (e subito libero)

Nella giornata di mercoledì, i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne di Lenola. In seguito a perquisizioni personale e domiciliare, nella sua disponibilità sono stati trovati circa 43 grammi complessivi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e a materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi. Convalidato l’arresto, l’autorità giudiziaria ha subito disposto l’immediata liberazione del 28enne in ragione della sua condizione di incensuratezza.