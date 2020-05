Covid, nuovo avviso per i buoni spesa a supporto delle famiglie

“Il ritardo dell’erogazione della cassa integrazione e di altri ammortizzatori sociali e il perdurante fermo di molte attività produttive, industriali e stagionali hanno indotto l’amministrazione comunale a predisporre un nuovo Avviso pubblico per l’ammissione al sussidio del buono spesa”. Lo rendono noto dal Comune di Formia.

“Mentre è tuttora in corso una seconda tranche di distribuzione del sussidio agli oltre 500 cittadini che ne sono risultati beneficiari nell’ambito degli Avvisi pubblicati in data 2 e 15 aprile, il terzo bando pubblicato ieri mira ad ampliare la platea dei possibili beneficiari attraverso una rimodulazione delle soglie reddituali per l’ammissione e l’individuazione di una soglia massima di € 20.000,00 per la giacenza bancaria e postale”, sottolineano ancora dal Comune.

Al sussidio non saranno ammessi coloro che ne hanno già beneficiato due volte. Il modulo per la presentazione delle domande è scaricabile on line sul sito del Comune di Formia o ritirabile presso la portineria del palazzo comunale sita in via Vitruvio 190, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.

La domanda, debitamente compilata e firmata, potrà essere inviata via mail all’indirizzo servizisociali@comune.formia.lt.it o consegnata a mano presso la portineria del Comune. Alla ricezione della domanda, i Servizi Sociali del Comune di Formia provvederanno a contattare i richiedenti per le verifiche necessarie all’erogazione del buono spesa.

“Anche per la spesa sospesa si procederà a una seconda distribuzione fino a esaurimento delle derrate alimentari al fine di poter essere sempre a supporto delle fasce della popolazione più colpite socialmente ed economicamente dall’emergenza Covid-19”, commenta il sindaco Paola Villa firmando unitamente all’assessore ai Servizi sociali Carmina Trillino la suddetta nota d’indirizzo per la spesa sospesa.