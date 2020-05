Ciclo dei rifiuti, firmato il protocollo: l’ok del Comitato ristretto dei sindaci

E’ tornato a riunirsi questa mattina in Provincia il Comitato ristretto dei sindaci costituito nell’ambito del Tavolo permanente sul Ciclo dei rifiuti: alla riunione erano presenti il vice presidente Vincenzo Carnevale, i sindaci di Aprilia Antonio Terra, di Maenza Claudio Sperduti, di Norma Gianfranco Tessitori, oltre al vicesindaco di Lenola Severino Marrocco e al delegato di Terracina Emanuela Zappone.

“I presenti – spiegano da via Costa – hanno quindi sottoscritto il Protocollo di Intesa che dovrà regolare i rapporti e definire gli adempimenti che le parti firmatarie si impegnano a realizzare al fine di sviluppare strategie per la gestione del Ciclo Virtuoso dei rifiuti e realizzare collaborazioni per la gestione pubblica dell’impiantistica legata all’umido, al secco residuo, alle frazioni differenziate, ai centri logistici del riuso all’interno dell’ATO di Latina, il tutto attraverso un Consorzio.

L’atto sarà ora inviato a tutti i sindaci della Provincia affinché lo sottoscrivano mentre già dalla prossima settimana sarà organizzato un incontro con i vertici del Consorzio Industriale Roma-latina e con il Consorzio Industriale del sud pontino ai quali sarà richiesta una mappa dei siti industriali dismessi nelle due aree della provincia che potrebbero potenzialmente ospitare impianti di trattamento e lavorazione dei rifiuti”.

QUI IL TESTO DEL PROTOCOLLO IN QUESTIONE