“100mila euro per le spiagge: finanziamento salvo grazie alla Regione”

“La Regione Lazio tende la mano al Comune di Sperlonga, preparandosi a erogare un finanziamento di 100000 euro per la gestione e la messa in sicurezza delle spiagge libere, malgrado le inadempienze dell’amministrazione comunale in materia di trasparenza”. Lo scrive in una nota Sperlonga Cambia, gruppo consiliare di minoranza.

“Il comune di Sperlonga ha rischiato di veder sfumare anche questo finanziamento, in quanto non in regola con la normativa sulla trasparenza, che impone ai Comuni di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati relativi alle concessioni demaniali e di trasmettere i dati aggiornati alla Regione. Negli ultimi anni il Comune di Sperlonga, pur se più volte sollecitato, non ha provveduto né all’aggiornamento né alla trasmissione dei dati, circostanza che ha impedito al nostro paese di accedere a diversi finanziamenti pubblici.

A salvare questo importante finanziamento di 100000 euro, questa volta, ci ha pensato la Regione Lazio. Nonostante i ripetuti solleciti e le continue inadempienze dell’amministrazione comunale, infatti, la Regione Lazio ha lanciato un ultimatum al Comune di Sperlonga, concedendogli la possibilità di mettersi in regola con le disposizioni in materia di trasparenza in tempo utile a non perdere il contributo.

Così, con determina n. 13 del 20.02.2020, pubblicata oggi, il Comune di Sperlonga ha provveduto a trasmettere alla Regione l’elenco aggiornato delle concessioni demaniali.

Il finanziamento in arrivo nelle casse comunali rientra nel fondo di 6 milioni di euro istituito dalla Regione per aiutare i comuni del litorale laziale a fronteggiare l’emergenza coronavirus attraverso un’efficace gestione delle spiagge. Un contributo di fondamentale importanza per consentire la ripresa del turismo, che consentirà al Comune di Sperlonga di mettere in campo tutti gli interventi necessari a garantire la fruizione delle spiagge libere in condizioni di massima sicurezza.

La Regione Lazio ha rimediato alle inadempienze e alle inefficienze dell’amministrazione Cusani, dimostrando con i fatti di essere al fianco delle famiglie e delle imprese di Sperlonga in un momento così difficile e delicato per la vita della nostra comunità”.