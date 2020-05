Non rispetta gli arresti domiciliari, arrestato un 20enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di un 20enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di “rapina, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale”; misura ritenuta inefficace come da risultanze investigative prodotte dai militari operanti. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’a.g.