Evade dai domiciliari e ingoia un ovulo mentre fugge dai Carabinieri

Nella giornata di ieri a Latina i carabinieri della sezione operativa, nel corso di un specifico servizio di controllo del territorio, traevano in arresto in flagranza del reato di “evasione” un 54enne del luogo.

Nella circostanza il predetto veniva notato allontanarsi dal luogo della propria residenza venendo quindi bloccato dagli operanti e nel corso del controllo, dopo essersi divincolato con forza, ingoiava un involucro contenente verosimilmente sostanza stupefacente dopo averlo estratto dalla tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso di gr. 2,1 nonchè materiale per il confezionamento e la pesatura di precisione. L’arrestato, deferito in stato di libertà anche per i reati di “resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, veniva condotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.