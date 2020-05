Con la Sla ma senza il bonus Inps, la storia di Antonio diventa nazionale – VIDEO

Ne avevamo parlato anche noi qualche giorno fa, della storia di Antonio, il macellaio fondano che non ha diritto al bonus Inps per via della pensione di invalidità da 200 euro a causa della Sla, cifra con la quale a mala pena copre il costo dei farmaci.

Ma il piccolo imprenditore di Fondi non si è arreso e il caso è arrivato fino ai media nazionali, in particolar modo a Studio Aperto che ne ha parlato, con tanto di servizio specifico nell’edizione delle 12.25 del 19 maggio.

Nello specifico, il macellaio fondano lancia un appello al Governo affinché rivedano le modalità di accesso al fondo.