Cisterna, giovedì il consiglio comunale in guanti e mascherina

Nell’epoca del Covid-19, quasi tutti gli Enti territoriali e istituzionali si stanno organizzando per riprendere la normale funzione, seppur con diverse differenze. In molti comuni i consigli comunali ripartono con la modalità della videoconferenza, in altri la politica decide per le “porte chiuse”.

A Cisterna di Latina, ad esempio, il consiglio comunale straordinario convocato d’urgenza per giovedì 21 maggio alle 9 e in seconda convocazione per il giorno successivo alle 10, segue proprio questa seconda ipotesi con tanto di dicitura finale “N.B.: Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione”.

All’ordine del giorno quattro punti:

1. Rinegoziazione mutui con cassa depositi e prestiti. Adesione alla rinegoziazione del debito;

2. Approvazione regolamento per l’utilizzo dell’Aula Consiliare;

3. Regolamento per la valorizzazione nel centro storico del Comune di Cisterna di Latina delle attività artigianali e comunali;

4. Nomina della 5^ commissione consiliare permanente.