Fondi, torna a riunirsi il consiglio comunale (in streaming) e in diretta radio

Convocato il consiglio comunale di Fondi in seduta straordinaria in modalità di video conferenza per venerdì 22 maggio alle 9 del mattino (eventuale seconda convocazione sabato 23 alle ore 18.00).

Per permettere la fruizione anche ai cittadini, la seduta andrà in diretta su Radio Antenna Fondi.

“Tre sono le modalità per seguire la seduta – spiegano da Comune – via radio sintonizzandosi sulla frequenza 89.900 MHz, dal sito internet dell’emittente www.raf103e5.it e tramite le app Radio Antenna Fondi e RAF103E5, scaricabili sia da Google Play che da App Store”.

A PAGINA 2 LA CONVOCAZIONE E L'ORDINE DEL GIORNO

