Sosta a pagamento riattivata, le critiche della Lega

“Da domani, lunedì 18 maggio, viene riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu del Comune di Latina”. Con questo breve messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune apprendiamo che già da oggi è stata riattivata la sosta a pagamento sulle strisce blu della città.



Ad esprimere contrarietà è il Coordinatore della Lega Giovani di Latina Alessandro Palmigiani: “Siamo sconcertati dalla velocità con la quale questa amministrazione abbia ristabilito la sosta a pagamento. È l’ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini e dei commercianti che si ritrovano a dovere aprire la propria attività con preoccupazioni e disagi”.



Secondo la Lega Giovani Latina, occorreva che la Giunta Coletta, di concerto con la società di riscossione delle strisce blu, prorogasse la riattivazione della sosta a pagamento almeno dal 3 giugno per stimolare, soprattutto nel centro storico, la ripresa delle attività onde evitare un’ulteriore spesa da parte di chi acquista prodotti o riceve servizi, recandosi anche solo per pochi minuti in un determinato luogo.



“La ripartenza delle attività produttive – conclude Alessandro Palmigiani – deve essere stimolata con misure concrete e di buonsenso tali da andare incontro ai cittadini. Porgiamo il nostro in bocca al lupo a tutti coloro i quali riapriranno i propri esercizi commerciali”.