Primo intervento, necessario ripristinare i turni di notte

Fase2 necessario intervenire per ripristinare gli orari normali nei punti di primo intervento. Quindi la turnazione notturna sospesa per reperire risorse per l’emergenza Covid-19. A fare questa richiesta alla Asl di Latina è il Comitato per la difesa del Ppi di Sabaudia attraverso il portavoce, Franco Brugnola.

“Com’è noto – commenta Brugnola – la direzione generale dell’azienda sanitaria locale di Latina con una ordinanza del 3 marzo scorso in considerazione della contingente situazione di criticità legata alla diffusione del COVID-19 e della contemporanea esigenza non procrastinabile di potenziare le sedi di pronto Soccorso della ASL ha stabilito che a decorrere dal 5 marzo tutti i sette Punti di Assistenza Territoriale modificassero l’orario da quello precedente, organizzato su 24 ore, alle sole ore diurne con orario 8:00 – 20:00.



Con altre due ordinanze la chiusura notturna è stata prorogata fino a nuova disposizione. Ora, a seguito dell’avvio da parte del Governo della Repubblica (D.L. 19/2020 e DPCM 17 maggio 2020) della “Fase 2” dell’epidemia, sono venute meno le motivazioni che hanno spinto codesta azienda a procedere alla riduzione dell’orario di apertura del Punto di Assistenza Territoriale del nostro Comune dalle 8:00 alle 20:00.



La regione Lazio a sua volta ha già impartito disposizioni per la ripresa dell’attività di specialistica ambulatoriale (visite e accertamenti diagnostici) precedentemente sospesa per ragioni precauzionali. A maggior ragione si ritiene che debba essere riattivata l’apertura notturna del servizio dei PAT in quanto parte integrante del servizio di emergenza sanitaria territoriale.

A ciò si aggiunga che a seguito della eliminazione dei vincoli alla mobilità dei cittadini si prevede un notevole incremento delle presenze nella città e quindi degli accessi al PAT anche nelle ore notturne.

Il Comitato per la difesa del Punto di Primo Intervento di Sabaudia ha pertanto inviato una lettera al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale dott. Giorgio Casati, al Direttore sanitario dott. Giuseppe Visconti, al direttore del Dipartimento di assistenza primaria dott. Belardino Rossi e al Coordinatore delle attività dei PAT prof. Salvatore di Somma per chiedere di voler procedere alla riattivazione del servizio dalle ore 20:00 alle ore 8:00 al più presto e comunque entro il 30 maggio ricostituendo al contempo l’organico medico ed infermieristico”.