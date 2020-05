Intorno alle 12 di domenica, ad Aprilia, al termine di uno specifico blitz antidroga in via Caligola, i carabinieri del reparto territoriale e quelli della Stazione di Campoverde hanno tratto in arresto A.M., 51enne imprenditore apriliano. Nel corso della perquisizione dei magazzini in uso alla sua ditta, sono stati rinvenuti ben venti chilogrammi di cocaina, suddivisa in venti panetti.