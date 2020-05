Negozi, locali e sport le nuove linee guida della Regione per la riapertura

Inizia una nuova fase di aperture e dalla Regione Lazio arriva l’ordinanza per regolare attività commerciali ma anche sportive è spazi pubblici. Si elenca cosa sarà consentito e come da lunedì 18 maggio. Al testo firmato dal presidente Nicola Zingaretti sono allegate le specifiche per ogni attività (che riportiamo a fine articolo) ma ciò che viene ribadito e che conterà molto sono i comportamenti dei singoli. Le norme di sicurezza come il distanziamento sociale vanno infatti rispettate ora più che mai. Da evitare assolutamente anche gli assembramenti.

Ecco punto per punto cosa è stato stabilito nell’ordinanza:

Attività economiche, commerciali e artigianali consentite:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

Sport e spazi pubblici cosa è consentito: lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l’attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l’apicultura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

Per i proprietari dei locali e per altri luoghi pubblici : è consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.

In allegato le LINEE-GUIDA-REGIONE-LAZIO-3