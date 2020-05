L’associazione “In Ricordo di Daniele” fa un’altra importante donazione

Venerdì 15 maggio l’Associazione In Ricordo di Daniele ODV, ha donato al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Primario Dott Carmine Cosentino, un altro macchinario all’avanguardia.

Si tratta del Rotem Sigma, utile per verificare la coagulazione del sangue nell’ immediatezza. Mentre prima si effettuava il prelievo venoso per farlo analizzare presso il laboratorio, perdendo anche del tempo prezioso, ora con questo importante strumento e attraverso dei reagenti , i medici possono vedere nell’ immediatezza la coagulazione del sangue intervenendo subito.

“Siamo orgogliosi, fieri e soddisfatti – ha detto Antonietta, mamma di Daniele e presidente dell’Associazione – di questa altra donazione. I medici debbono operare, in questo brutto momento, con serenità attraverso macchinari utili. L’azienda ci ha donato anche dei reagenti, utili per potere verificare la coagulazione del sangue. Abbiamo inoltre donato 20 saturimetri, per verificare l’ossigenazione del sangue, di cui in reparto erano sprovvisti.

Siamo riusciti a donare in questo anno molte attrezzature mediche e macchinari, grazie a tutti i nostri donatori, che da anni ci sostengono con fiducia. Ringrazio il dott Carmine Cosentino per avermi consigliato i macchinari da donare. Il macchinario è costato euro 28.060.00 e sono molto arrabbiata, perché non solo lo Stato è assente, ma gli dobbiamo erogare per strumenti ospedalieri che doniamo, anche l’IVA. Penso che sia veramente vergognoso!”.