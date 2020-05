Festa proibita in un locale, interviene la polizia: tutti sanzionati

Alle ore 00.30 circa di questa notte, i poliziotti della Questura di Latina, dopo aver ricevuto una segnalazione in merito a “musiche moleste”, si sono portati in una strada centrale del capoluogo, presso una nota discoteca. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la discoteca regolarmente chiusa, ma dalla parte retrostante, in una zona destinata a garage, proveniva una musica di sottofondo. Gli agenti hanno quindi proceduto ad un controllo, e in un locale di pertinenza della discoteca hanno constatato la presenza di 10 persone che stavano partecipando ad una festa privata. “Tutte prive di dispositivi di protezione individuale ed a distanza molto ravvicinata, tanto da poter determinare un concreto, possibile rischio di contagio“, come specificato dagli intervenuti. Alla luce di quanto accertato i poliziotti della Squadra Volante hanno infine proceduto ad elevare sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli avventori, compreso il responsabile del club, facendoli poi allontanare dal posto.