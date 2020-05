Cartelle contestate, nuovi ricorsi contro il Comune

NOTIZIA FLASH- Nuova costituzione in giudizio da parte del Comune di Formia. L’incarico legale è stato assegnato per opporsi alla richiesta di annullamento di alcune cartelle di pagamento presentata da privati cittadini. Nove contestazioni da parte di privati ed il ricorso per opporsi. Si tratta di contenziosi relative sanzioni per infrazioni al codice della strada, i relativi atti sono stati infatti trasmessi agli uffici del comune di Formia dalla Polizia Locale.