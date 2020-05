Omicidio Maggiacomo, spunta a sorpresa un altro indagato

Spunta un altro indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Emilio Maggiacomo, l’agricoltore di 69 anni, di Fondi, ucciso a fine marzo, poco dopo che la città della Piana era stata trasformata in zona rossa, in quella che è stata inquadrata come una discussione degenerata.

Si tratta di un pastore del posto, già noto alle forze dell’ordine, come responsabile di incendi boschivi e non solo, il 51enne G.M.

Per quest’ultimo è stato ipotizzato il reato di favoreggiamento.

In carcere per omicidio, dopo che la misura è stata confermata anche dal Tribunale del Riesame, c’è invece il 44enne pakistano Abdul Majid Khan.

Il corpo senza vita di Maggiacomo, ucciso sul suo terreno in via Molelle, quasi al confine con Itri, venne scoperto da uno dei figli della vittima.

E nel giro di poche venne arrestato il 44enne pakistano.

Diversi i dubbi però sulla causa esatta della discussione che Maggiacomo avrebbe avuto con Khan.