Aggressione tra cani in pieno centro a Fondi

Foto Archivio

È successo ieri mattina (venerdì 15 maggio) a Fondi, in zona Portone della Corte nei pressi della pista ciclabile. A raccontarcelo un lettore che ci ha anche inviato le foto del suo cane aggredito da un altro cane di taglia medio grossa.

“Mi sono reso conto che c’era questo cane che ci seguiva – ci ha detto il padrone – ma mai a pensare che potesse aggredire, anche perché inizialmente non stava dando alcun problema”.

Spesso, ci ha spiegato il padrone del cucciolo azzannato, capita che girano cani randagi o lasciati liberi da padroni nella zona, e seppur non è quello che prevede la norma, tutto di solito avviene nella tranquillità e nella convivenza. Il cane che ha aggradito, ad esempio, pare che avesse il collare, ma non si sono visti possibili padroni in giro. Il suo animale, invece, tenuto regolarmente al guinzaglio, stava semplicemente facendo i bisogni, quando l’altro animale per cause ignote, lo ha aggredito azzannandolo sul dorso, come documentato dalle foto.





“Sono stato costretto a scacciarlo – ci ha spiegato il padrone del cane aggredito – aiutandomi con il guinzaglio, perché l’animale non voleva lasciare la presa”.

Una segnalazione che sa molto di denuncia, sia per via dei tanti che durante la giornata portano i propri animali nell’area verde della zona – una delle poche nel centro di Fondi – ma anche per via dei tanti bambini che in questa fase 2 dell’emergenza Covid-19, spesso passano il proprio tempo girando per la zona o stazionando su una delle panchine nei pressi della biblioteca comunale.