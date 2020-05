In Ciociaria “senza giustificato motivo”, segnalato un 28enne di Lenola

Tra Ceccano e Supino, i militari del Norm della Compagnia di Frosinone e quelli della Stazione di Supino hanno segnalato amministrativamente per il mancato “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020” tre persone. Ovvero un 28enne residente a Lenola, un 62enne ed un 19enne campani, già censiti per reati contro il patrimonio, sorpresi ad aggirarsi a piedi per le vie di quei centri “senza giustificato motivo o comprovate esigenze”. Nei confronti degli stessi, ricorrendone i presupposti di legge, è stata inoltre avanzata la proposta per l’applicazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dai predetti Comuni.