Sperlonga, a fuoco alcune baracche in via Forma: il rogo domato dai Vigili del Fuoco (#FOTO)

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 maggio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sperlonga, via Forma, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, la squadra territoriale VV.F. di Gaeta, constatava la presenza di un violento incendio in un’area rurale: le fiamme stavano interessando diverse baracche adibite a deposito di attrezzi. Il rogo ha divorato le attrezzature, poste al loro interno, oltre ad una vettura ed uno scooter.

All’interno delle baracche venivano rinvenute, inoltre, alcune bombole di gpl.

L’intervento è valso a contenere le fiamme per evitare il propagarsi delle stesse nei terreni adiacenti oltre a mettere in sicurezza le bombole rinvenute.

In supporto alla prima squadra intervenuta anche le squadre VVF di Terracina e di Castelforte, e una autobotte da Latina.

Le cause, al momento, non si sono potute accertare in quanto l’incendio era generalizzato in tutta l’area. Non si registrano persone coinvolte.

Foto a cura di Renato Olimpio