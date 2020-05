In data 13 maggio, i militari dell’Arma di Prossedi hanno identificato e deferito in stato di libertà per il reato di “truffa” un 56enne della provincia di Napoli.

L’uomo, tramite web, con artifici e raggiri – dietro la falsa promessa di vendere due paia di scarpe – riusciva a farsi accreditare da un 36enne, la somma di euro 100 mediante ricarica postepay.