Si torna a pesca, sull’isola iniziano a cadere i divieti

A Ponza si può tornare a pescare dalla barca.

Uno dei provvedimenti più attesi dagli isolani nella fase 2 è arrivato.

Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha firmato una nuova ordinanza, revocando i divieti di praticare attività sportiva e motoria all’aperto, su strade, arenili e spiagge, purché svolta individualmente e mantenendo il necessario distanziamento sociale.

Sull’arenile e in mare torna inoltre ad essere possibile svolgere attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali come surf, windsurf, canottaggio, vela in singolo, nuoto e pesca subacquea.

E torna ad essere consentita la pesca sportiva, anche subacquea e in forma amatoriale.

Confermato invece il divieto di balneazione, quello di prendere il sole sull’arenile e quello di occupare le spiagge con qualsiasi tipo di attrezzatura.

Per i trasgressori denuncia penale e 400 euro di sanzione.