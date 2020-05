Multe, introiti e polemiche per le strisce blu

Da giorni tiene banco a Formia la polemica sulle strisce blu. La riattivazione in un momento delicato nonostante le riaperture della fase 2 e le prossime dal 18 maggio, ha sollevato non poche polemiche soprattutto da parte della Lega. Nel frattempo sull’albo pretorio del Comune vengono pubblicati “i conti” su quanto l’Ente incassa dalle sanzioni partendo da quelle elevate dagli ausiliari del traffico. Per quanto introitato nel mese di dicembre 2019 in base alla rendicontazione pubblicata sull’albo pretorio del Comune si parla di 101.116,78 euro. Di questa cifra i capitoli più consistenti riguardano le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità oltre 23mila euro, quasi 36mila euro di sanzioni accertate dalla Polizia Locale e dagli ausiliari del traffico quindi si parla anche di strisce blu, e oltre 12mila euro sempre da sanzioni dello stesso tipo, riscosse nel 2019 ma relative il 2015. Le altre voci di minore entità riguardano perlopiù cifre riscosse lo scorso anno a dicembre ma relative anni precedenti compresi 16mila euro circa sempre per superamento dei limiti di velocità ma relativi il 2014.