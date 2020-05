Fase 2, proseguono i controlli della Polizia Locale

Controlli straordinari sul territorio, l’attenzione resta alta anche nella fase 2. Gli agenti della polizia locale di Sabaudia stanno proseguendo con l’attività di monitoraggio per garantire che la sicurezza sia rispettata anche in questa fase di parziale apertura. Il rischio degli assembramenti resta infatti alto soprattutto in zone come i lungomare e nelle piazze luogo di aggregazione di giovani tra cui Piazza Mafalda di Savoia e la zona del Belvedere. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno inoltre provveduto a controllare numerosi ciclisti sul lungomare soprattutto per verificare la provincia di residenza.