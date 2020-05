Dal capoluogo pontino a Lucca per tormentare una studentessa

Da Latina a Lucca per stalking. La Polizia ha arrestato nel capoluogo toscano un 23enne di nazionalità albanese, proveniente dalla provincia pontina e denunciato da una ragazza lì residente che aveva conosciuto frequentando l’università essendo entrambi studenti fuori sede.

La giovane sarebbe vittima da tre anni di atti persecutori da parte dell’arrestato, tra pedinamenti, messaggi continui sui social network e richieste di incontri.

La studentessa sarebbe così arrivata al punto di barricarsi dentro casa per evitare di incontrare il 23enne, che non si sarebbe fermato neppure in piena emergenza coronavirus.

L’arrestato, nonostante l’obbligo di restare ognuno a casa propria, è infatti partito da Latina in treno per raggiungere la studentessa a Lucca e, arrivato sotto casa di quest’ultima, avrebbe citofonato dicendo di essere un poliziotto.

La madre della vittima, resasi contro della situazione, ha però chiamato il 113 e i poliziotti, ricostruito l’accaduto, hanno arrestato il 23enne e lo hanno rinchiuso in carcere, ritenendo che fosse in flagranza di reato di stalking.

Il gip, al termine dell’interrogatorio, gli ha infine concesso i domiciliari a Latina.