VIDEO – Sperlonga, incendio distrugge serre e si avvicina alle abitazioni

Vasto incendio, nel pomeriggio di mercoledì, a Sperlonga. Un rogo che ha distrutto diverse serre, investito alcune baracche che all’interno contenevano bombole di Gpl, e che ha rischiato di allargarsi a diverse abitazioni nelle vicinanze. In prima linea, per arginare il fronte del fuoco ed evitare pericoli e ulteriori danni, hanno operato diversi residenti, intervenuti con mezzi di fortuna, i vigili del fuoco di Castelforte, Gaeta, Terracina e Latina, nonché i volontari della protezione civile. Sul posto, a supervisionare le operazioni di contenimento, spegnimento e bonifica dell’area interessata, in via Forma, si sono portati i carabinieri della Stazione locale e gli agenti della Municipale.

DI SEGUITO, IL VIDEO DAL LUOGO DELL’INCENDIO