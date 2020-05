“Togliere l’Iva dalle mascherine”, parola dell’assessore D’Amato

La questione dei prezzi delle mascherine e del fatto che non si trovano ovunque quelle a 50 centesimi come prezzo impartito dal commissario straordinario per quelle monouso, continua ad essere argomento d’attualità a tutti i livelli.

Sulla questione interviene anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato che spiega come togliere l’Iva sarebbe cosa “buona e giusta”.

Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio