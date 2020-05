Si aggirano tra le case con fare sospetto: interviene la Polizia e scatta un arresto

La Polizia di Stato della Questura di Latina, a margine di mirati controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere e al rispetto delle prescrizioni imposte con il recente D.P.C.M. sulla delicata problematica dell’emergenza epidemiologica in atto, nel corso della mattinata di martedì 12 maggio, è intervenuta verso l’ora di pranzo in Via Cerreto La Croce, a seguito di segnalazione al “113” con la quale era stata comunicata la presenza di persone sospette in zona.

Gli Agenti della Volante, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato due cittadine di etnia nomade e, al termine dei controlli una di queste, nata in Germania nel 1992, risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per i Minorenni di Roma, per il reato di furto aggravato, è stata arrestata.

Una volta ultimate le formalità di rito, la stessa donna è stata condotta presso la Casa Circondariale “Rebibbia” di Roma.