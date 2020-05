Scomparso da casa, 65enne ritrovato dopo ore di ricerche

Un’improvvisa scomparsa, ore di crescente apprensione, poi, dopo lunghe ricerche tra Sabaudia e San Felice Circeo, il lieto fine. Un uomo di Sabaudia di 65 anni è stato ritrovato in località Fonti di Lucullo, dopo essere sparito dalla zona di Mezzomonte. Il rinvenimento, è avvenuto in un’area localizzata a non molta distanza dalla sua abitazione, quando ormai si iniziava a temere il peggio. Nelle operazioni di ricerca, iniziate nella prima mattinata di mercoledì e conclusesi solo intorno alle 18.30, sono stati impegnati gli agenti della polizia locale e i carabinieri forestali di Sabaudia, oltre che i vigili del fuoco. Sul posto, anche gli uomini del 118.