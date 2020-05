Monte Orlando oggi su Rai 3, si parla della Riviera d’Ulisse e non solo

Gaeta e Monte Orlando sbarcano quest’oggi su Rai 3 nel format televisivo “Geo”

“Andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio alle 16:15 – spiegano nella nota del Parco della Riviera d’Ulisse”, la prima parte del servizio girato in diverse aree del Parco dalla troupe del biologo divulgatore Francesco Petretti di Geo la trasmissione più amata dagli appassionati della natura.

Il servizio di oggi sarà: “I Rondoni di Monte Orlando” alle spalle del Golfo di Gaeta, Monte Orlando è un promontorio roccioso che offre una vista mozzafiato: all’orizzonte le isole ponziane e il Circeo. Francesco Petretti ascolta la colonna sonora della scogliera in primavera: il canto dei gabbiani, ma anche quello stridulo dei rondoni che abitano il cielo sopra le falesie a picco sul mare, nel Parco Riviera di Ulisse. – Geo Rai 3.

Venerdì 15 maggio, sempre alle 16:15, si parlerà di Migratori e la trasmissione farà conoscere al pubblico di tutta Italia la stazione di inanellamento del Parco sita nell’Area di Gianola del Comune di Formia.

Un terzo segmento – la nostra costa ripresa dal mare – è previsto per la settimana prossima. Ma non finisce qui: il Parco intende raccontare la bellezza della Villa di Tiberio nel Comune di Sperlonga, le particolarità delle Dune di Capratica nella Città di Fondi, la Torre Quadrata di Scauri nel Comune di Minturno… e ha strappato la promessa di un ritorno, un arrivederci a presto per completare il reportage sulla Riviera di Ulisse.