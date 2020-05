Lutto nel mondo del calcio, se ne va Alberto Rossini, ex presidente del Formia Calcio

Un fulmine a ciel sereno ieri per la comunità formiana, che nella serata di martedì apprende della tragica scomparsa dell’ex presidente del Formia Calcio Alberto Rossini, persona molto conosciuta in città non solo per l’impegno sportivo, ma anche perché dipendente comunale.

Rossini, fatalità del caso, è venuto a mancare nel giorno del suo 59esimo compleanno a causa di un malore, probabilmente infarto.

Il mondo sportivo, e non, lo piangono e anche la nostra redazione si associa al cordoglio e alla vicinanza ai suoi familiari.