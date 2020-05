Formia, incendio in un appartamento

Momenti di paura, nella prima serata di martedì, a Formia: è divampato un incendio in un appartamento di via della Conca. Un rogo a quanto pare nato per cause accidentali da una cucina, e che ha sprigionato un denso fumo nero, mettendo in allarme i residenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti di una volante del Commissariato e un finanziere in quei momenti libero dal servizio, che hanno provveduto in particolare a mettere in sicurezza tre donne, tra cui due anziane, una delle quali, di novant’anni, invalida. Fortunatamente, alla fine, danni lievi e nessuna conseguenza per le persone residenti nel condominio teatro dell’incendio, nelle fasi dell’intervento evacuato in via precauzionale, per il timore di possibili esplosioni.