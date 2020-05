Spaccia droga a 17 anni, beccato dai Carabinieri: denunciato

Nella giornata di lunedì 11 maggio intorno alle 17, a Latina, i carabinieri del Nor-sezione operativa e radiomobile, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 17enne che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Il giovane – secondo quanto riportato dai militari – a bordo di uno scooter, dopo essersi affiancato all’autovettura condotta da un 37enne, gli consegnava un plico. a Seguito di perquisizione personale, quest’ultimo veniva trovato in possesso di gr.0,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre il minore occultava all’interno del casco, ulteriori gr.0,4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr.0,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish“.

Denuncia per il minorenne e segnalazione alla Prefettura per il 37enne per uso personale di sostanze stupefacenti.