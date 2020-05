Inquinamento delle acque, sequestrato un autolavaggio a Gaeta (#VIDEO)

Acqua sprecata, nessun filtraggio, residui di lavaggio lasciati sversare nelle acque sotterranee. Il tutto all’interno di un magazzino angusto con spazio per una sola vettura.

Sono questi i motivi per cui, nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, gli uomini della Polizia Provinciale di Latina hanno provveduto al sequestro preventivo dell’attività sita in piazza San Carlo a Gaeta, ai sensi dell’articolo 321 Codice Penale, disposto dal GIP del Tribunale di Cassino.

Destinatario del provvedimento, scattato proprio a causa dello scarico abusivo su suolo pubblico, in barba alle rigide disposizioni in materia di riciclo per le attività di autolavaggio, un 37enne cittadino egiziano.