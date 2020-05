“Incantatrice”, tra Zelig e Neffa ecco il nuovo singolo di Bob Matty

La copertina del singolo è stata realizzata da Riccardo Garofalo

È uscito a ridosso della riapertura della fase 2 il nuovo singolo del giovane cantante fondano Bob Matty (all’anagrafe Mattia Cauda).

Una produzione tutta fondana per la nuova canzone “Incantatrice”, uscita lo scorso 8 maggio direttamente sul web con un video girato interamente nella casa del cantante nel centro storico di Fondi per via del lockdown.

Etichetta discografica Simone De Filippis, la regia del videoclip è di Daniel D’onofrio, (“MondoTekdono”).

Ma non c’è solo Fondi nel video come nella canzone. Nel video del nuovo singolo, infatti, c’è l’attore e comico Claudio Batta famoso per aver partecipato alla trasmissione “Zelig”.

Claudio Batta

Bob Matty

Per quanto riguarda proprio la canzone, infatti, se il testo è frutto dell’estro e della penna di Bob Matty, la base è stata realizzata da DJ C.I, ma alle chitarre c’è un nome che ha un cognome importante, seppur sconosciuto ai più: si tratta del musicista Gaetano Pellino, fratello di Neffa.

È proprio con Neffa che si lega il presente e il futuro di Bob Matty che è anche il frontman del gruppo “Gli iNEFFAbili“, prima cover band riconosciuta proprio dal famoso cantante campano-romagnolo in questi ultimi tempi tornato in auge perché dai rumors sembrerebbe poter essere uno dei quattro giudici della prossima edizione di X-Factor.