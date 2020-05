Fondi, da giovedì 14 saranno distribuite mascherine protettive agli over 65

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che a partire da Giovedì 14 Maggio prossimo, in piazza Alcide De Gasperi, sarà effettuata una distribuzione straordinaria e gratuita di mascherine ai cittadini over 65 al fine di limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

L’iniziativa, che si svolge in collaborazione con le associazioni di volontariato, si protrarrà quotidianamente per circa dieci giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.

Gli aventi diritto potranno recarsi presso uno dei quattro gazebo allestiti in piazza, suddivisi per gruppi alfabetici, per ritirare le mascherine imbustate singolarmente. Sarà possibile ritirare le mascherine destinate a un proprio familiare over 65 recandosi ai gazebo muniti di delega firmata da parte dell’avente diritto.

Inoltre I’Amministrazione comunale ha predisposto l’allestimento di un quinto gazebo adibito alla consegna di mascherine, tramite un elenco predisposto dai Servizi sociali, ai cittadini in situazione di contingente indigenza economica.

«Per ridurre il più possibile la diffusione del Coronavirus nella “fase 2” è indispensabile il concorso dei cittadini – afferma il Vice Sindaco Maschietto – a cominciare dall’uso della mascherina di protezione quando si deve uscire di casa. Purtroppo la carenza di questi di dispositivi di protezione rende ancora difficoltosa per i cittadini la possibilità di potersi proteggere adeguatamente. Ringrazio dunque il senatore Claudio Fazzone per la sensibilità dimostrata nel donare le prime 20.000 mascherine che distribuiremo a partire da Giovedì prossimo, compiendo un gesto di grande generosità. Al tempo stesso voglio rimarcare come ancora una volta la città di Fondi può contare sulla disponibilità delle associazioni di volontariato, che rappresentano al meglio il significato e il valore della nostra comunità e in queste settimane hanno nuovamente dimostrato grande efficienza e competenza. Informo inoltre che siamo in attesa della consegna delle 40.000 mascherine acquistate dall’Amministrazione comunale, a seguito della quale effettueremo altre distribuzioni alla cittadinanza».