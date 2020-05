Truffa casa-vacanza: 3 denunciati dai carabinieri di San Felice

Nella giornata di oggi, 11 maggio, i carabinieri della stazione di San Felice Circeo, hanno deferito all’a.g. per concorso nel reato di truffa, tre persone, un 33enne, una 22enne ed una 38enne.

I suddetti, tramite web, con artifici e raggiri – dietro la falsa promessa di prendere in locazione, per il mese di giugno 2020, un’abitazione sita in San Felice Circeo – riuscivano a farsi accreditare, da una donna del luogo, tramite ricariche postepay, la somma complessiva di euro 1.000 circa.