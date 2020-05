Oggi, 11 maggio, a Terracina, i carabinieri della locale Stazione, hanno deferito all’a.g. due uomini, un 28enne ed un 26enne, entrambi cittadini indiani.

I due, nel pomeriggio del 4 maggio u.s. in località San Vito, dopo aver urtato con la loro autovettura la bicicletta condotta da un 33enne connazionale, facendolo cadere in terra e procurandogli lesioni, si impossessavano della somma contante di euro 1.000 circa.