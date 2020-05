Furto e ricettazione a Gaeta: 34enne denunciato

L’11 maggio 2020, in Gaeta, i militari della locale Tenenza carabinieri, a conclusione di attività d’indagine, deferivano in stato di libertà all’a.g. un 34enne, per il reato di ricettazione.

L’attività d’indagine, scaturisce dalla denuncia presentata da un 40enne, relativa al furto del proprio cellulare, avvenuta a Gaeta.

Gli accertamenti effettuati permettevano di identificare il giovane 34enne quale utilizzatore e possessore dell’apparecchio telefonico.