Covid-19, Dario Di Nucci il marittimo di Itri è tornato a casa

“Anche Dario Di Nucci, il marittimo di Itri rimasto bloccato negli Usa a causa dell’emergenza coronavirus, ha potuto riabbracciare i suoi cari. Ho detto fin dall’inizio della pandemia che nessuno dei nostri connazionali sarebbe stato lasciato solo e in questo periodo ho cercato, mediante un confronto costante con l’unità di crisi della Farnesina che ringrazio, di favorire il più possibile i rimpatri. Il caso di Di Nucci è stato più complesso. Il confronto costante avviato tra il console generale italiano a Miami, a cui ho subito esposto l’assoluta necessità di tutelare la salute dei nostri connazionali, è il gruppo per cui lavora Di Nucci ha però dato i suoi frutti. La nave con a bordo anche il marittimo di Itri è così riuscita a tornare in Europa. Una notizia che mi riempie di gioia e che rappresenta un sollievo per i familiari di Di Nucci. Sono infine al lavoro per cercare di far tornare in Italia anche altri pontini ancora bloccati all’estero e lontani dai loro affetti”. A dichiararlo l’onorevole Raffale Trano.