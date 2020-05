Enorme cactus crea problemi alle auto, intervengono i Vigili del Fuoco – VIDEO

Disagi questa mattina all’alba in via delle Rose a Gaeta, quando intorno alle 6 diversi si sono trovati in difficoltà non riuscendo a risalire per colpa della segatura e della pioggia che creavano una sorta di patina scivolosa per i mezzi in transito.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 5A di Gaeta che una volta sul posto hanno compreso come il problema nascesse proprio dal grosso cactus presente in zona. Iniziate le pratiche, nel giro di non molto tempo, è stato possibile risolvere il disagio provocato nella zona.