Mercati su area pubblica, riparte la vendita di generi alimentari

Riaprono i mercati su area pubblica per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari. Lo stabilisce l’ordinanza n. 114 firmata venerdì, 8 maggio 2020, dal sindaco di Latina Damiano Coletta.

Dunque tornano operativi i mercati R6 (comunemente chiamato mercato del martedì), il mercato Q4, il mercato di Latina Scalo e quello di “Campagna Amica” a km 0 di Piazza del Popolo.

Come detto, sono autorizzate a riaprire soltanto le attività dirette alla vendita di generi alimentari con l’osservanza delle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato n.4 del DPCM del 26 aprile 2020. In particolare, gli operatori dei mercati dovranno mettere a disposizione guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Tutti, operatori e avventori, avranno l’obbligo utilizzare mascherine e guanti monouso e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Di seguito il calendario delle riaperture: