Itri, con la Fase 2 si apre la stagione dei lavori

Con l’inizio della cosiddetta Fase 2 e con la ripresa di alcune attività economiche e commerciali, nel Comune di Itri si riaprono anche i cantieri dei lavori pubblici, che l’amministrazione Fargiorgio aveva deliberato e programmato da tempo.

A partire da lunedì mattina 11 maggio, si procederà con i lavori di asfalto e bituminatura, con relativa messa in sicurezza, di via Mazzini e poi a seguire di via Torretta, che sarà completata nell’altro tratto non interessato dai precedenti lavori sempre effettuati dall’attuale amministrazione.

“L’impresa che effettuerà i lavori in entrambe le strade – sottolineano dal Comune – chiaramente osserverà tutte le disposizioni previste dalla legge e quindi anche quelle specifiche e straordinarie dettate per questa fase di emergenza sanitaria. Gli interventi erano stati da tempo programmati e si è atteso il primo momento utile per iniziare. Grazie ad essi, verranno riqualificati e messi in sicurezza due tratti di strada importanti, dando una risposta alle istanze della cittadinanza. A breve, poi, partiranno altri cantieri”.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Serena Ciccarelli, “Dopo mesi di lavoro partono finalmente una serie di cantieri. Dopo questa prima parte entro la fine del mese partiranno i lavori di illuminazione del Cisternino, dove l’Astral, su mia specifica richiesta, sta già provvedendo alla messa in sicurezza, inoltre partiranno anche i lavori di riqualificazione della villa di via Nazario Sauro”.

Infine, evidenziano ancora da Palazzo, è previsto anche l’avvio di lavori importanti per i quali l’amministrazione Fargiorgio si è impegnata negli ultimi mesi, ed accanto ad alcuni interventi, già programmati da tempo, come la videosorveglianza, nella fase di ripresa, verranno avviati ulteriori lavori di riqualificazione del territorio, cercando di favorire con questi interventi la riattivazione dell’economia locale. “Dunque, superata la fase del lockdown, Itri sarà interessata da una serie di nuovi lavori con la speranza che il circuito economico locale possa trarne beneficio”.