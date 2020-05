I diritti dei passeggeri ai tempi del coronavirus: il seminario via web

Si è tenuto venerdì il webinar “I diritti dei passeggeri al tempo del Coronavirus“, organizzato dal Legal Professional Network, brand specializzato nella media conciliazione ed arbitrato per la risoluzione delle controversie. Il seminario via web ha rappresentato anche l’occasione per l’anteprima dell’ebook “La tutela comunitaria del passeggero” dell’avvocato salernitano Alfonso Mignone, esperto in diritto della navigazione, edito da Passerino.

Ai saluti dell’editore e del presidente del Legal, l’avvocato Cira Di Feo, di Latina, sono seguiti gli autorevoli interventi dell’avvocato anagnino Emanuela Lanzi, specializzata in diritto aeronautico, che si è soffermata sull’applicabilità e compatibilità con le disposizioni comunitarie della normativa emergenziale varata dal governo per far fronte alle richieste di rimborso dei passeggeri in seguito alla cancellazione dei voli, conseguita alla chiusura degli aeroporti causa Covid-19.

L’avvocato gaetano Maurizio D’Amico, Executive Board del Femoza, associazione internazionale delle Free Trade Zones, ed esperto di diritto comunitario, ha analizzato gli impatti economici della crisi e suggerito come “una razionale applicazione della fiscalità di vantaggio possa risultare decisiva per la graduale risalita del comparto turistico”. A concludere i lavori l’avvocato Mignone, che ha sintetizzato la ratio dell’impianto normativo UE a tutela dei passeggeri nei trasporti aereo, ferroviario, marittimo e a mezzo bus.